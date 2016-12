Renzi su raid Siria: no a Libia bis

"Bisogna evitare che si ripeta una Libia bis". Matteo Renzi, in visita a New York, è intervenuto così sui raid anti Isis compiuti dalla Francia in Siria. "La posizione italiana è sempre la stessa - ha aggiunto - non facciamo blitz e strike" ma collaboriamo con la coalizione internazionale. Intanto Francois Hollande fa sapere che sei jet francesi hanno distrutto un campo di addestramento nella Siria orientale, senza colpire civili.