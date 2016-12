14:49 - "I nostri valori sono più forti delle loro minacce". Lo afferma il premier Matteo Renzi a Parigi per prendere parte alla marcia contro il terrorismo. "Siamo qui per dire che noi non ci fermiamo, non ci facciamo arrestare dall'orrore e dalla paura, da Parigi deve partire un messaggio di dolore e vicinanza, ma anche di ripartenza e futuro perché l'Europa non è solo passato", ha quindi aggiunto.