Renzi: no minacce specifiche Italia

"Abbiamo messo in campo tutte le misure di sicurezza necessarie, anche se non risulta ad ora una minaccia specifica in Italia". Lo ha detto il premier Renzi nell'aprire l'incontro con i capigruppo di maggioranza e opposizione all'indomani dell'attacco terroristico a Bruxelles. "Occorre stringere sui meccanismi di intelligence tra i Paesi europei e non solo, valorizzare l'Europol e lavorare su una struttura condivisa", ha aggiunto.