Renzi: "Le Olimpiadi messaggio contro la violenza e il fanatismo"

"Mai come in questo momento i valori dello sport sono fondamentali da difendere. Oggi le Olimpiadi rappresentano un messaggio contro la paura, la violenza, il fanatismo, l'estremismo". A dirlo è il presidente del Consiglio, Matteo Renzi, a Rio de Janeiro per l'apertura dei Giochi. "I terroristi - ha spiegato - vogliono farti vivere nella paura. Le Olimpiadi, invece, riaffermano valori profondi: non rinunceremo a vivere con gioia".