Renzi: Italia stabile con riforme

"In 70 anni abbiamo cambiato 63 governi, non siamo stati un modello di stabilità, ma le riforme che l'Italia sta facendo consentiranno un governo di 5 anni, non uno all'anno". Lo ha affermato Matteo Renzi parlando al Senato colombiano di Bogotà prima di lasciare il Paese. L'ultima tappa del viaggio in America Latina del presidente del Consiglio ora è L'Avana, a Cuba, dove incontrerà Raul Castro.