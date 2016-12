Renzi: Italia si fa sentire con Ue

"L'Italia si fa sentire" con Bruxelles. Lo afferma Matteo Renzi spiegando che l'alterco con Jean-Claude Juncker non è il frutto di una "polemicuccia". "Non sono un attaccabrighe, ma dopo anni di sì incondizionati voglio dire sì a cose che funzionino per noi e per gli altri", ribadisce il presidente del Consiglio. "L'Europa è in crisi di identità, non ne azzecca più una: dobbiamo aiutarla", conclude.