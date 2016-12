3 febbraio 2015 Renzi incontra Tsipras: "Il voto in Grecia è un messaggio di speranza contro la crisi" "Credo fortemente che ci siano le condizioni per trovare un punto d'intesa tra Atene e le istituzioni europee", ha detto il presidente del Consiglio Tweet google 0 Invia ad un amico

19:13 - "Credo fortemente che ci siano le condizioni per trovare un punto d'intesa tra Atene e le istituzioni europee". Lo ha detto Matteo Renzi al termine dell'incontro con il premier greco Alexis Tsipras, sottolineando però "la necessità, sia in Italia sia in Grecia, di proseguire con le riforme strutturali". "Sono convinto - ha aggiunto - che abbiamo tutti bisogno di leggere nel risultato delle elezioni greche un messaggio di speranza contro la crisi".

Renzi: "Io e Alexis diversi ma stessa idea politica" - "Abbiamo la stessa età ma veniamo da esperienze diverse e apparteniamo a famiglie politiche differenti, ma abbiamo in comune l'idea di restituire alla politica la possibilita' di cambiare le cose", ha detto Renzi nella conferenza stampa a Palazzo Chigi con Tsipras.



Tsipras: "Serve cambio in Ue, crescita al posto della paura" - "E' necessario un cambio in Europa, bisogna portare la coesione sociale e crescita al posto delle politiche di paura e incertezza", ha detto il premier greco.



"Con Renzi stessa lingua, serve svolta crescita" - "Non è affatto formale dire che è stato un incontro costruttivo. Non ho parlato italiano ma con Renzi parliamo la stessa lingua. Se vogliamo parlare la lingua della verita' occorre una svolta per la crescita che porti, attraverso riforme, a Stati più funzionali", ha affermato.



"Dobbiamo lottare per la nostra generazione" - "La nostra generazione è proprio quella che si è trovata ad essere il bersaglio di scelte politiche sbagliate, ha sofferto, è emigrata", ha sottolineato Tsipras. "Per rappresentarla nelle istituzioni europee - ha proseguito - dobbiamo lottare per lei e per garantirle un futuro migliore e la possibilità di vivere dove è nata".



Alla Ue: "Ci serve il tempo necessario per la ripresa" - "Ci serve il tempo necessario per la ripresa economica a medio termine che includa le necessarie riforme a tutto campo. Ma ci impegneremo con l'Ue a non creare nuovo deficit e raggiungere l'equilibrio di bilancio anche attuando le riforme", ha ribadito Tsipras.