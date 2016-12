Renzi in Messico: "Da voi esempio per combattere muri e paura"

"Italia e Messico sono unite dal modo di vivere: la nostra allegria. In spagnolo 'allegria' ha un significato molto più pieno. Da voi allegria è un modo di concepire la vita. Ne abbiamo molto bisogno in un momento in cui qualcuno immagina di costruire muri e di scommettere sulla paura". Lo ha detto il premier Matteo Renzi, nel corso di una conferenza stampa congiunta col presidente messicano Enrique Pena Nieto.