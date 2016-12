Renzi in Libano visita i caschi blu italiani: "Non facciamoci sconfiggere dalla paura"

Visita di Matteo Renzi in Libano. Dopo essere arrivato a Beirut, il premier ha raggiunto in elicottero la base Unifil di Shama. Parlando ai caschi blu italiani, Renzi ha evidenziato la necessità di dover rispondere agli attacchi terroristici "lavorando costantemente per non farci sconfiggere dalla paura in patria ma venendo anche qui, con la consapevolezza e l'orgoglio di essere italiani".