Renzi: giudici italiani rispondono a Costituzione, non a Erdogan

"In Italia i giudici rispondono alle leggi e alla Costituzione italiana, non al presidente turco. Si chiama Stato di diritto". E' quanto scrive il premier Matteo Renzi su Twitter, rispondendo alle affermazioni di Erdogan, che ha "consigliato" all'Italia di "occuparsi della mafia e non della Turchia". "Nel nostro Paese c'è una magistratura autonoma e indipendente che combatte tutte le forme di illegalità", ha aggiunto il presidente del Consiglio.