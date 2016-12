Renzi e Schulz d'accordo: "L'Europa cambi, meno regole e più crescita"

"Il vantaggio quando si parla con il premier italiano - ha sottolineato Schulz - è questo: si parla chiaro, con Matteo non si prendono le questioni alla larga. Sia se si è d'accordo sia se c'è una controversia. Oggi abbiamo capito che c'è una sintonia praticamente su tutte le questioni internazionali". Per il presidente del Parlamento europeo, "l'Italia è un pilastro fondamentale dell'Europa. Ed è il paese con il governo più stabile. Merita rispetto per tutti i passi coraggiosi che ha fatto".



E Renzi, da parte sua, ha spiegato che "dev'essere chiaro che l'Italia è cambiata, è ripartita, ha fatto le riforme e sta al tavolo europeo con la volontà di dare una mano ma anche un cuore e recuperare gli ideali". La voce italiana in Europa, per il premier, "non è di chi porta fastidi ma di chi porta proposte". E per questo Renzi ha detto di aver "condiviso con Schulz la volontà italiana: non vogliamo essere quelli che aprono polemiche in Europa, non ci interessa".



martin Schulz, da parte sua, si è detto "d'accordo con Renzi. Il patto non è solo di stabilità ma anche di crescita; dobbiamo rispettare le regole, ma le regole, questo è fondamentale, devono servire per creare crescita: sono due facce della stessa medaglia. In questo senso proseguirà la nostra cooperazione. E' stato un incontro molto utile, molto positivo. Abbiamo chiarito che cooperiamo in modo molto stretto e amichevole per affrontare quel che ci aspetta. Me ne vado di buonumore".