Renzi dall'Africa sfida Bruxelles: "Ok soldi a Turchia, basta burocrati"

20:26 - "A questo punto noi daremo il nostro contributo alla Turchia per salvare esseri umani". Così il premier Matteo Renzi, in visita in Nigeria, risponde all'Ue e assicura che "faremo ogni sforzo per salvare vite umane nel Mediterraneo: abbiamo salvato, e continueremo a farlo, migliaia di vite mentre l'Europa si girava dall'altra parte. Prima del patto di stabilità c'è un patto di umanità".

Renzi sottolinea anche che "pensiamo che tutti i migranti siano uguali. Pensare di considerare in modo diverso le spese per salvare i bimbi eritrei mi sembra assurdo, solo una perversione burocratica. Ma noi, nonostante i professionisti della polemica provino a rilanciare ancora da Bruxelles come se ci fossero vite di serie A e di serie B non cadiamo in provocazioni".



Pansa firma un memorandum di cooperazione - Proprio in Nigeria, intanto, il capo della polizia Alessandro Pansa ha firmato con il suo omologo nigeriano Solomon E. Arase un memorandum di cooperazione tra i due paesi per la lotta al traffico di esseri umani. Il memorandum prevede un collaborazione reciproca tra le autorità anche per i rimpatri dei nigeriani che non hanno diritto a restare in Italia.



Un accordo che il premier ha definito "importante per lavorare insieme nell'addestramento" delle forze di polizia per "affrontare la crisi dell'immigrazione" e per attuare "una maggiore cooperazione tra le nostre forze di polizia". Ma la cooperazione internazionale con la Nigeria resta, per il presidente del Consiglio, "una grande priorità", perché "per troppo tempo l'Italia ha trascurato l'Africa. La Nigeria è un paese pieno di risorse e di talento. Siamo qui anche per discutere di investimenti ma per me la cosa più importante sono i valori comuni. Dobbiamo fare tutto il possibile per rendere più umano questo pianeta".



"Distruggeremo i terroristi" - E all'interno di questa cooperazione, ha sottolineato Renzi, "dobbiamo assecondare la leadership del presidente Buhari per la lotta al terrorismo. I terroristi sanno bene che la comunità internazionale è impegnata nel distruggerli. Noi li distruggeremo con grande determinazione perché i nostri ideali sono troppo grandi per sono essere bloccati da queste persone". E l'Italia, ha assicurato alle autorità nigeriane, "è con voi, con il vostro popolo, negli sforzi contro il nemico Boko Haram".