Renzi: "Con sanzioni alla Russia soffre anche l'Ue, voltare pagina"

"Per voltare questa pagina spiacevole, noi tutti dobbiamo fare degli sforzi. Le sanzioni e le contro sanzioni hanno un'influenza negativa sulle compagnie russe e su quelle europee. Ne soffrono entrambe le parti". Così il presidente del Consiglio Matteo Renzi in un'intervista all'agenzia ufficiale russa Tass. "C'è un numero di questioni abbastanza ampio in cui è assai importante il ruolo della Russia".