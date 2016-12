Renzi: "Con me presidente l'Italia non invaderà la Libia con 5mila uomini"

"Siamo già in tanti scenari di guerra. Ma in Libia con 5mila uomini a fare un'invasione, con me presidente l'Italia non ci va". Lo ha detto il premier Matteo Renzi intervistato da Barbara D'Urso a Domenica Live. "Oggi una nostra missione in Libia non è all'ordine del giorno - ha aggiunto -. Prima si deve costruire un solido governo in Libia, che abbia la possibilità di chiedere lui stesso un eventuale intervento della comunità internazionale".