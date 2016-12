Renzi: "Bisogna tenere Gb in Ue"

16:00 - "Vanno fatti tutti gli sforzi necessari per tenere la Gran Bretagna nell'Unione europea". Matteo Renzi lo ha detto in Senato, in riferimento alla trattativa Ue in vista del referendum britannico. "E' interesse degli inglesi - ha aggiunto - e degli europei. Non dobbiamo però accettare pedissequamente le richieste di Londra. Siamo per un compromesso. I paletti a cui attenersi sono la centralità dell'euro e una maggior forza della direzione europea".

