Renzi: "Avanti in Afghanistan"

L'Italia potrebbe restare un altro anno in Afghanistan. Lo ha annunciato il premier Matteo Renzi parlando a Venezia. "Stiamo valutando in queste ore la richiesta americana di proseguire per un altro anno - ha detto -. Stiamo discutendo la richiesta dei nostri amici e partner americani. Se l'impegno americano in Afghanistan prosegue penso sia giusto anche da parte nostra ci sia un impegno".