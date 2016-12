Renzi: Austerity non ha funzionato, Ue che sogniamo è ancora lontana

"Il vertice di Bratislava ha visto alcuni passi avanti, ma è ancora lontano dal disegno di Europa che abbiamo in testa". Lo ha detto il premier Matteo Renzi, al termine del vertice Ue-27 in Slovacchia. "La politica di austerity dell'Europa non ha funzionato", ha aggiunto il presidente del Consiglio sottolineando come il Vecchio Continente abbia bisogno di "stimolare la crescita".