Renzi a Teheran: "L'Italia in Iran c'è, abbiamo rapporto amicizia"

"Poche chiacchiere, poche parole, molti fatti. In Iran l'Italia c'è ed è arrivata prima della fine delle sanzioni perchè c'è un rapporto di amicizia". Lo ha detto il premier Matteo Renzi, intervenendo al business forum italo-iraniano a Teheran auspicando che "tutto questo sia messo in pratica da rapporti che non rimangano sulla carta", anche perché l'Iran, dopo l'accorso sul nucleare, è "geopoliticamente strategico per la regione e non solo".