Renzi a Sorbona ricorda la Solesin

Il premier Matteo Renzi e il ministro degli Esteri Paolo Gentiloni hanno partecipato alla Sorbona alla cerimonia in memoria delle vittime degli attentati del 13 novembre a Parigi, con un minuto di silenzio per onorare i 132 morti. "Fra le vittime di Parigi - ha ricordato Renzi - una ragazza italiana che incarnava lo spirito della generazione Erasmus: Valeria Solesin, 28 anni, dottorato alla Sorbona. Nata in Italia, cresciuta in Europa".