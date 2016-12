2 febbraio 2015 Regno Unito: "Stallo tra Grecia ed Eurozona è un grande rischio per l'economia" Il ministro del Tesoro britannico, George Osborne, lancia l'allarme dopo l'incontro con il collega ellenico Yanis Varoufakis Tweet google 0 Invia ad un amico

18:57 - "Lo stallo fra la Grecia e l'Eurozona sta diventando il più grande rischio per l'economia globale". Lo ha dichiarato il ministro del Tesoro britannico, George Osborne, nel corso del suo incontro a Londra con l'omologo ellenico, Yanis Varoufakis. Osborne ha sottolineato anche che tutte le parti devono agire in modo responsabile rispetto al problema del debito greco.

Al termine del faccia a faccia con Osborne, il ministro greco non ha rilasciato dichiarazioni.



Secondo i media britannici, l'agenda di Varoufakis prevede ora un complesso incontro, alla City, con i rappresentanti di un centinaio fra banche e istituzioni finanziarie. Il ministro proverà a rassicurarli sul fatto che Atene riuscirà a gestire il suo debito e che non ci saranno conseguenze negative sugli investitori privati.



Un ministro dal look che fa discutere - Ma il ministro sta facendo parlare di sé soprattutto per il suo look alquanto casual. Camicia blu elettrica fuori dai pantaloni, bicipiti da culturista in mostra e giaccone in pelle: così si è presentato all'incontro con il suo omologo britannico. La stampa greca lo ha incoronato come il politico più "cool" mai avuto sulla scena.



Ue: "Bene incontro Moscovici-Varoufakis" - All'indomani dell'incontro tra lo stesso Varoufakis e il commissario Ue agli Affari economici, Pierre Moscovici, il portavoce del presidente Jean Claude Juncker esprime soddisfazione: "E' stato un primo, costruttivo, scambio di vedute". Era stato proprio il ministro greco a chiedere di essere ricevuto da Moscovici.