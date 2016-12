22 marzo 2015 Regno Unito, i funerali di Riccardo III trasmessi in diretta televisiva Il sovrano era morto in battaglia nel 1485 ma i suoi resti sono stati rintracciati soltanto tre anni fa. Grande partecipazione dei sudditi alla cerimonia Tweet google 0 Invia ad un amico

18:38 - Fu l'ultimo monarca inglese a morire in battaglia, nel 1485, ma per aver un funerale ufficiale e regale ha dovuto aspettare fino a oggi. Le spoglie di Riccardo III hanno ricevuto gli onori riservati ai sovrani nella chiesa di St. Nicholas a Leicester, città dove i resti del re vennero ritrovati nel 2012 sotto un parcheggio comunale. Una folla di sudditi ha partecipato alla cerimonia trasmessa anche in diretta televisiva nazionale. Oltre a essere l'ultimo rappresentante della dinastia dei Plantageneti, Riccardo III è entrato nell'immaginario collettivo per la tragedia a lui dedicata da William Shakespeare e per la frase "Un cavallo, un cavallo! Il mio regno per un cavallo!".