Regno Unito, grasso animale nelle sterline: i vegani insorgono

Queste banconote sono in circolazione dallo scorso settembre ma la composizione è stata svelata soltanto due mesi dopo e quasi per caso. Il 28 novembre, un utente della rete ha interpellato la Banca d'Inghilterra su Twitter affermando di aver sentito delle voci sulla presenza di grasso animale nella nuova cartamoneta da 5 sterline e per tutta risposta la Banca ha confermato tutto con noncuranza. Da qui è scoppiata la polemica che ha portato al lancio di una petizione online chiedente il ritiro delle banconote al sego.



"E' inaccettabile per i milioni di vegani,vegetariani, indù ecc..che vivono in questo paese. Esigiamo che non vengano più usati prodotti animali nella moneta che dobbiamo utilizzare", così tuona il testo della petizione che nel giro di poco più di 48 ore ha superato le 100 mila firme. E' già stato annunciato che se arriveranno a quota 150 mila, la petizione verrà consegnata alla Banca d’Inghilterra, che non avrà tuttavia nessun obbligo di prenderla in esame.



Dal canto loro, i cittadini britannici meno "sensibili" alla causa animalista, se la godono e hanno deriso questa mobilitazione proponendo di fare una raccolta di banconote dagli indignati.