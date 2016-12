Regno Unito, forte ondata maltempo

Continua l'ondata di maltempo nel Regno Unito dovuta al passaggio della tempesta Jake. Dopo avere colpito il nord dell'Inghilterra con nevischio e forti piogge, la perturbazione si sta dirigendo verso sud e dovrebbe colpire Londra e il sudest. L'ufficio meteorologico britannico, il Met ha emesso un'allerta avvertendo del rischio di ghiaccio e neve in Scozia e nel sudest del Paese. Al momento non vi sono cambiamenti in programma per gli aeroporti.