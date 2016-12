Regionali Francia, Le Pen: "Il popolo ha votato contro le elites"

La sinistra ritira le proprie liste - Il segretario del Partito socialista francese ha annunciato il ritiro delle liste anche nella grande regione dell'est (Alsazia-Champagne-Ardenne-Lorena) per sbarrare il passo al Front National. E' la terza regione in cui il PS ritira le liste dopo il Nord-Pas-de-Calais-Picardie e il PACA (Provenza-Alpi-Costa azzurra). Una decisione che però ha creato le prime crepe nel partito di Hollande. Il candidato nella regione del Grande Est (Alsazia-Lorena-Champagne-Ardenne), Jean-Pierre Masseret, ha detto di non accettare la direttiva.



Sondaggisti: da attentati 2-3 punti al FN - Gli attentati terroristici del 13 novembre in Francia "hanno senza dubbio portato fra i due e i tre punti al Front National", secondo i sondaggisti francesi. Per Frederic Micheau, direttore degli studi d'opinione per OpinionWay, dopo la campagna oscurata dagli attentati jihadisti sullo sfondo dell'afflusso di migranti in Europa, il terreno si è rivelato "particolarmente fertile" per il partito di Marine Le Pen.



"Choc": stesso titolo in prima per Figaro e Humanité - Fatto piuttosto raro, il quotidiano conservatore francese Le Figaro e l'organo del Partito comunista, L'Humanité, hanno stamattina lo stesso grande titolo in prima pagina. Il giorno dopo la storica vittoria del Front National al primo turno delle regionali, entrambi i giornali propongono ai lettori, a tutta pagina, il titolo "Lo choc".