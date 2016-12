Regina Elisabetta cerca autista: "Deve essere calmo e farmi arrivare precisa"

13:17 - La regina Elisabetta sta cercando un nuovo autista. E lo fa con un bando pubblico postato anche su Internet. Lunga la serie di richieste fatte dalla real casa. Su tutte spicca quella del carattere: deve essere calmo sotto pressione. Perché? Semplice il traffico a Londra è snervante e la regina ha bisogno di qualcuno che la faccia arrivare sempre in orario nonostante gli ingorghi.

Non pensiate però a un lavoro facile. Il penultimo autista è stato licenziato in tronco perché "offriva" visite private a Buckingham Palace ad amici e parenti. E l'ultimo non è ancora chiaro che fine abbia fatto. Di lui si sa solo che giovedì ha fatto arrivare tardi Elisabetta ad un impegno a Trafalgar Square rimanendo imbottigliato nel traffico.



Un lavoro duro, certamente, e nemmeno ben remunerato, come è nella tradizione dello staff reale. Guadagnerà 23-24mila sterline l'anno, intorno ai 32 mila euro. Dovrà lavorare per 48 ore a settimana e potrà contare sui pasti nella mensa di Palazzo e ovviamente alloggio.



Nell'annuncio, per invogliare le candidature, la regina offre "un ambiente unico e stimolante" e "33 giorni di ferie pagate".