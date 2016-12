Regeni, Ue a Egitto: "Dite verità"

Il Parlamento europeo ha approvato con 588 sì, 10 no e 59 astensioni una risoluzione che "condanna con forza la tortura e l'assassinio del cittadino europeo Giulio Regeni in Egitto". Il testo era stato presentato da tutti i gruppi a eccezione dell'Efn di Le Pen e Salvini. L'Europarlamento "chiede a Il Cairo di fornire alle autorità italiane tutti i documenti e le informazioni necessarie per l'inchiesta".