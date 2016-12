Regeni, tensione a udienza su consulente famiglia: aula sgomberata

Clima molto teso in un tribunale a Il Cairo dove è stato necessario sgomberare un'aula in cui era in corso un'udienza a proposito di un consulente della famiglia di Giulio Regeni. Sono stati espulsi anche alcuni diplomatici europei. Nell'occasione si parlava di Ahmed Abdallah e si doveva decidere in merito alla conferma della sua custodia cautelare in carcere.