Regeni, servizi: "Non era uno 007"

Giulio Regeni non apparteneva ai servizi segreti, né collaborava con le agenzie del governo italiano. Lo avrebbe ribadito il direttore del Dis (Dipartimento informazioni sicurezza) Giampiero Massolo in un'audizione al Copasir. Quella di Regeni, ha aggiunto, è una vicenda complessa e la soluzione non sarà rapida. Un autorevole sito egiziano rivela che il cellulare di Giulio fu agganciato per l'ultima volta nei pressi della sua abitazione a Il Cairo.