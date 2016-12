Regeni, i genitori: pronti ad incontrare Al Sisi pur di sapere la verità

In una intervista a Repubblica, i genitori di Giulio Regeni ricordano come in questi mesi si sia assistito a qualcosa di "paradossale", con gli investigatori italiani davvero impegnati nell'inchiesta e gli omologhi egiziani invece pronti "a dare più versioni della morte di nostro figlio, partendo da quella dell'incidente stradale".



"Finora ci sono stati eclusivamente depistaggi - ribadiscono - ma come ci ha detto anche Papa Francesco - noi siamo forti e pronti anche a gesti estremi. Anche incontrare il presidente Al Sisi, perché no". Infine un cruccio: mentre da più parti il pressing sul Cairo per arrivare alla verità continua da più parti, dall'Italia sembrano partire "segnali di distensione" verso l'Egitto. Una mossa sbagliata, sottolineano, che vanifica ogni sforzo fatto sin qui.