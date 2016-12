Regeni, Farnesina: "L'Italia non ha votato l'Egitto per l'organismo Onu sui diritti umani"

La rappresentanza italiana alle Nazioni Unite non ha votato l'Egitto nell'elezione, il 28 ottobre, per l'organismo sui diritti umani dell'Onu. Lo si apprende da fonti della Farnesina, che ha dato indicazione in questo senso in coerenza con la posizione italiana sul caso di Giulio Regeni. La decisione per l'elezione, a voto segreto, del consiglio dell'organismo sarebbe stata opportunamente anticipata "a tutti i più rilevanti attori coinvolti".