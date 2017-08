Regeni, Farnesina: ambasciatore italiano al Cairo con investigatore

Dopo le polemiche sul caso Regeni per la decisione sul rientro dell'ambasciatore italiano a Il Cairo, la Farnesina spiega che "comprendiamo lo stato d'animo della famiglia ma a distanza ormai di più di un anno l'assenza del nostro ambasciatore non era più strumento di pressione ma era diventato il suo opposto. Una pistola scarica". Gianpaolo Cantini inoltre arriverà in Egitto affiancato da un investigatore per cooperare con la procura egiziana.