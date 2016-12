Regeni, Egitto: "Trasparenti, vogliamo collaborare per trovare la verità"

L' Egitto "lavora con trasparenza e vuole collaborare a fondo con l'Italia: non abbiamo alcun interesse" che gli italiani abbiano dubbi e ne risentano le relazioni. Così il ministro degli Esteri Sameh Shoukry sul caso di Giulio Regeni . "Ciò che sta accadendo è un caso isolato. Non merita questa esagerazione anche se è una realtà da affrontare". L 'identificazione dei responsabili "proverà che la giustizia egiziana funziona" , ha quindi aggiunto.

"Certo, ci sono molti interrogativi sulle circostanze della scomparsa" di Giulio Regeni il "cui corpo è stato scoperto proprio il giorno in cui il ministro italiano per lo sviluppo economico era a Il Cairo con una delegazione", ha sottolineato Shoukry, ricordando come questo portò all'interruzione della missione.



"Impatto negativo su rapporti Italia-Egitto" - "Molte preoccupazioni sono seguite in ambienti italiani e certo hanno avuto un impatto negativo sul progresso e lo sviluppo delle relazioni" tra i due Paesi, ha proseguito il ministro egiziano, ribadendo che Il Cairo "non ha nessun interesse" che "queste preoccupazioni restino e continuino ad avere un impatto" sui rapporti tra l'Egitto e Roma.