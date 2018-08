Regeni, Egitto: "Siamo fiduciosi nei risultati delle indagini"

Al termine dell'incontro il vicepremier ha ricordato che "l'Egitto rappresenta sicuramente, sia per le nostre aziende, sia per la nostra comunità italiana qui, un'occasione di investimenti e di sviluppo economico anche in partnership con aziende egiziane".



Nel parlare del "piano di investimenti" soprattutto in infrastrutture egiziane, Di Maio ha previsto che "se andiamo verso la normalizzazione dei rapporti potremo anche creare nuove occasioni non solo per le nostre aziende di Stato", come Ferrovie, "ma anche per le piccole e medie imprese". Il ministro ha poi concluso invitando ad accelerare le indagini sul decesso di Giulio Regeni.