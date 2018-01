Regeni: consegnate alla Farnesina 70mila firma per ricerca verità

Amnesty International Italia ha consegnato alla Farnesina le prime 70mila firme raccolte in Italia con la campagna "Verità per Giulio Regeni". "Dalle piazze è risuonato il richiamo alla ricerca della verità e l'assicurazione che Amnesty, insieme a quanti l'hanno sostenuta, non si fermerà finché non sarà fatta piena luce circa le responsabilità sulla sparizione, la tortura e l'uccisione di Regeni" scrive l'organizzazione per i diritti umani.