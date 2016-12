Regeni, Colle: fare luce su morte

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è detto "profondamente turbato" dalla morte in Egitto del 28enne Giulio Regeni. "Attraverso la piena collaborazione delle autorità egiziane", recita una nota del Quirinale, il Capo dello Stato "auspica che sia fatta luce sulla dinamica degli avvenimenti per assicurare alla giustizia i responsabili di un crimine così efferato, che non può rimanere impunito".