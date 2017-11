Regeni, Cambridge: tutor fu convocata a giugno, ma non si presentò

La tutor di Giulio Regeni, Maha Abdel Raman, nel mese di giugno non si presentò alla convocazione davanti a un pm romano in un ufficio di polizia di Cambridge. La docente fu convocata una prima volta il 7 giugno alle 9, ma l'appuntamento subì un duplice slittamento: prima alle 16 dello stesso giorno, poi al giorno seguente. Neanche l'8 giugno, però, la professoressa del ricercatore friulano morto in Egitto si recò dal magistrato.