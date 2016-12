Regeni, amici mobilitati sul web

Per Giulio Regeni, il dottorando italiano trovato morto a Il Cairo, si mobilita anche il popolo dei social network. Amici ed attivisti sono infatti stati invitati tramite un sito egiziano a portare fiori per un sit-in sabato pomeriggio alle 16 davanti alla sede dell'ambasciata italiana nella capitale egiziana. "Giulio Regeni è uno di noi. E' morto come uno di noi. E' stato rapito, torturato e ucciso come molti altri egiziani", spiega il messaggio.