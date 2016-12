Regeni, Alfano: vogliamo la verità

Sulla morte di Giulio Regeni "noi abbiamo un solo obiettivo: la verità". Lo ha detto il ministro dell'Interno Angelino Alfano parlando del giovane friulano trovato privo di vita in un fosso della periferia de Il Cairo. "Stanno partendo per l'Egitto squadre di investigatori italiani e sono convinto che Al Sisi non si sottrarrà alla collaborazione. Tutte le procedure saranno attivate perché la giustizia sia severa con i responsabili", ha aggiunto.