Regeni, Al Sisi rassicura Fico: "Istruzioni per eliminare ostacoli"

Sul caso Regeni, il presidente egiziano Al Sisi ha affermato "di aver dato istruzioni per eliminare ogni ostacolo alle inchieste in corso per risolvere il caso, giungere ai criminali e consegnarli alla giustizia". E' quanto si legge in una nota dopo l'incontro, a Il Cairo, con il presidente della Camera, Roberto Fico. Al Sisi ha ribadito la "determinazione dell'Egitto a scoprire la verità".