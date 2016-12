Regeni, al Sisi:attacco in corso,tentano di sbriciolare istituzioni

"Ciò che avviene in Egitto è un tentativo di spaccare le istituzioni dello Stato, istituzione dopo istituzione". Lo ha detto il presidente egiziano Abdel Fattah Al Sisi parlando del caso di Giulio Regeni. "La polizia è attaccata - ha aggiunto al Sisi - vengono mosse accuse per farla cadere. Poi ci sono le accuse contro la magistratura e mettono in dubbio addirittura il Parlamento, che è stato eletto in maniera trasparente".