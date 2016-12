Referendum, Viminale: consegnati tutti i dati su italiani all'estero

"Sono stati regolarmente consegnati, su cd, a tutti i richiedenti, gli unici dati sugli italiani all'estero di cui è in possesso il ministero dell'Interno e cioè: nome e cognome, data e luogo di nascita, indirizzo estero di residenza dell'elettore e sede diplomatica di competenza". Lo sottolinea in una nota l'ufficio stampa del Viminale che precisa: "Il ministero non dispone né di mail né dei telefoni degli elettori all'estero".