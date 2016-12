Referendum Ungheria, Orban: Ue dovrà tener conto della consultazione

Il fallimento del referendum in Ungheria sulle quote dei migranti non ferma il premier Viktor Orban che si rivolge a Bruxelles. "Gli elettori ungheresi hanno rifiutato un sistema di ricollocamento obbligatorio dei migranti arrivati sul territorio dell'Ue - spiega Orban -. Oltre 3 milioni di elettori hanno espresso un'opinione in questo senso. Bruxelles dovrà tenerne conto".