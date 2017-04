Referendum turco, media di Ankara: Trump ha chiamato Erdogan

Secondo la stampa governativa di Ankara, il presidente Donald Trump ha chiamato Recep Tayyip Erdogan per congratularsi con lui dopo la vittoria del sì al referendum che rafforza i poteri presidenziali in Turchia. Il Daily Sabah scrive che la telefonata è stata "piacevole" ed è durata circa 45 minuti. Trump avrebbe fatto i complimenti ad Erdogan per la sua "forte leadership" e parlato della crisi siriana e della lotta all'Isis.