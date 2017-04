Referendum Turchia: vince il "sì", passa la riforma presidenziale voluta di Erdogan

Vittoria per Recep Tayyip Erdogan al referendum costituzionale sul "super" presidenzialismo in Turchia. Le preferenze per il "sì" si attestano al 51,22%% con il conteggio parziale dei voti al 99,96%. I sostenitori della riforma sono stati 24 milioni 325mila voti, i contrari 23 milioni 170mila. È ancora in corso il conteggio dei voti degli emigrati, in cui il "sì" è in testa con quasi il 60%. L'opposizione denuncia brogli.