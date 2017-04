Referendum Turchia, Ue avverte Ankara: valutate prossimi passi

L'alto rappresentante Federica Mogherini è in contatto con il capo degli osservatori dell'Osce, Tana de Zulueta, per essere informata sulla situazione turca. "Alla luce dei rapporti degli osservatori, dello stretto margine del risultato del referendum e delle grandi implicazioni, la Ue chiede alla Turchia di valutare i prossimi passi molto attentamente e cercare il massimo consenso", fa sapere la portavoce della Commissione europea, Margaritis Schinas.

La pena di morte è la linea più rossa di tutte - "La pena di morte non è solo una linea rossa ma la linea più rossa di tutte" e "passare dalla retorica all'azione sarebbe un chiaro segno che la Turchia non vuole andare verso la famiglia europea". Lo dice il portavoce della Commissione europea, Margaritis Schinas, aggiungendo: "Chiediamo il rispetto dei diritti fondamentali e non discutiamo nemmeno questa possibilità".



Osservatori Osce incontrano Commissione elettorale - Gli osservatori internazionali dell'Osce/Odihr si trovano presso la sede centrale della Commissione elettorale suprema turca (Ysk) ad Ankara. Lo riferiscono le tv locali. Ieri, presentando il loro rapporto preliminare, gli osservatori avevano fatto sapere di non aver avuto ancora "alcun contatto" con l'Ysk dopo il referendum sul presidenzialismo di domenica.