Referendum Turchia, manifestazioni di protesta a Istanbul

Diverse manifestazioni di protesta sono in programma in Turchia contro il contestato esito del referendum costituzionale, in cui il "sì" sostenuto da Recep Tayyip Erdogan ha prevalso di misura (51,4%). Cortei sono previsti in particolare a Istanbul, nei quartieri in cui il "no" ha prevalso nettamente, sulle sponde europea e asiatica. Alcune proteste spontanee erano già scoppiate domenica notte.