Referendum Turchia: i "sì" al 52,74%, ma a Istanbul avanti il "no"

Con il 90,50% delle schede scrutinate al referendum costituzionale sul presidenzialismo in Turchia, voluto da Recep Tayyip Erdogan, il "sì" continua a calare ma resta in vantaggio. Secondo i dati diffusi dall'agenzia di stampa Anadolu, il 52,74% ha votato a favore della riforma mentre il 47,26% contro. Considerando il voto per provincia, nell'area di Istanbul risulta avanti il "no" (al 50,65%), così come a Smirne (67,87%).