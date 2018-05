Referendum sull'aborto in Irlanda, premier: una rivoluzione, ora la legge

Un passaggio epocale quello dell'Irlanda, Paese con radici cattoliche secolari, che però si allinea al resto d'Europa dove la legge sulle interruzioni di gravidanza c'è da decenni. Un Paese spaccato ma non certo a metà visto che la maggioranza importante ha deciso di votare sì al referendum.



Un voto per voltare pagina e che suggella il trionfo del fronte favorevole all'abrogazione dell'articolo 8 della Costituzione, sulla tutela della vita del nascituro, introdotto nel 1983 per cementare il divieto di fatto dell'interruzione della gravidanza, salvo casi eccezionali di pericolo diretto per la vita della madre. Un divieto che per anni aveva significato viaggi all'estero a migliaia per chi voleva abortire.



La giornata di bel tempo ha favorito, come speravano i sostenitori del sì. In uno scenario per certi versi simile a quello di un altro referendum contrastato e assai simbolico, sfociato giusto tre anni fa nel via libera ai matrimoni gay. I 6.500 seggi sono stati aperti alle 7 locali per chiudere alle 22 (le 23 in Italia). I risultati non ancora ufficiali sono però netti: la scelta di campo degli elettori della Repubblica (3,3 milioni gli aventi diritto) pare essere stata ancora ancor più netta del previsto, malgrado le divisioni di una campagna referendaria che ha lacerato la coscienza nazionale, il tessuto sociale, il retroterra etico e la tradizione religiosa di un popolo.



Le previsioni - nonostante qualche sondaggio finale più prudente - non erano mai parse in effetti in bilico nelle settimane precedenti alla consultazione, pure animate da forti e diffuse contrapposizioni: fra aree urbane tendenzialmente "pro-choice", donne in testa, e zone rurali a impronta antiabortista; ma anche fra generi, fra establishment e outsider, nonché fra una generazione e l'altra, con gli anziani più inclini verso il no, i giovani e l'età di mezzo verso il sì, e uno zoccolo duro non irrilevante di giovanissimi di nuovo attratto dagli argomenti pro-life.