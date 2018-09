Referendum nome Macedonia flop, a rischio ingresso in Ue-Nato

In Macedonia va verso il fallimento il referendum sull'accordo con la Grecia per il nuovo nome del Paese ex jugoslavo. L'ultimo dato sull'affluenza, fatto un'ora prima della chiusura dei seggi, dava il 34% (il quorum era al 50%). E si fa in salita il possibile ingresso della Macedonia nell'Ue e nella Nato visto che la comunità internazionale aveva posto il sì all'accordo con la Grecia come condizione per accelerare l'iter di annessione.