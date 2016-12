Referendum, Juncker: "Spero che non vinca il No"

"Non so se sarei utile a Renzi dicendo che vorrei che vincesse il Sì. Mi limito a dire che non vorrei vincesse il No". Così il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker parlando a La Stampa del referendum costituzionale. "L'Italia - ha aggiunto - è una grande nazione e Renzi ha contribuito a questo, bisogna ammetterlo. Vorrei che il Paese ritrovasse il suo posto fra i grandi attori dell'Unione europea".